Trama del film Brian e charles

Il film racconta la storia di Brian (David Earl), un inventore che vive da solo nella campagna gallese. A causa di un inverno molto lungo, trascorso in solitudine e senza nessuno a cui rivolgere una parola, entra in depressione. ╚ cosý che, quando trova la testa di un manichino tra i rottami, per sopperire a questa situazione, l'uomo, proprio come un Geppetto contemporaneo, decide di costruire un robot da compagnia, dando vita a Charles (Chris Hayward). Nonostante inizialmente Charles sia desideroso di scoprire cose nuove e tutto ci˛ che lo circonda nel piccolo paesino dove vive Brian, ben presto il robot, intenzionato a esplorare cosa c'Ŕ al di lÓ del Galles, esprime la volontÓ di voler girare il mondo. Il suo inventore, per˛, proprio come un padre apprensivo teme che, se la gente scoprisse l'esistenza di Charles, ne sarebbe spaventata e finirebbe col fargli del male...

Sei un blogger? Copia la scheda del film