Trama del film Blanco en blanco

All'inizio del XX secolo, Pedro arriva in Patagonia, nella Terra del Fuoco, per fotografare le nozze del potente latifondista Porter. La futura sposa, poco pi¨ che una ragazzina, diventa presto la sua ossessione. Cercando di catturarne la bellezza, finisce con l'inimicarsi chi domina su tutto il territorio. Scoperto e punito, Pedro non potrÓ scappare e finirÓ per essere testimone e complice di una societÓ che convive con il genocidio dei nativi Selkham.

Sei un blogger? Copia la scheda del film