Trama del film Black parthenope

Il primo film ambientato quasi interamente nelle viscere della città, Napoli Sotterranea, la più estesa del mondo con oltre 3000 anni di storia. Prende spunto dalla leggenda del "monaciello", come tramandata da Matilde Serao e la intreccia a quella dei pozzari, gli esperti di profondità che lavoravano nel sottosuolo napoletano, per un thriller mozzafiato in cui la tradizione si mescola alla modernità e l’amore di un custode per il sotterraneo aiuta, insieme al monaciello, i protagonisti, rimasti intrappolati negli anfratti della città durante un sopralluogo per trasformare le cave di tufo in mega-parcheggi, a ritrovare se stessi, e nel caso in cui non ci riescano, a perdersi per sempre. Diretto da Alessandro Giglio ed interpretato da Jenna Thiam, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro, Marta Gastini, Nicola Nocella e Mizar Firouzi.

