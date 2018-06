Trama del film Big fish & begonia

Chun Ŕ una divinitÓ con le sembianze di una giovane; vive in un mondo parallelo a quello umano, al di sotto del mare, dove il mare diventa cielo e dove ogni cosa amministrata da rigide regole cosmiche. Tra queste vige un obbligo ferreo: quando i giovani dŔi, alla soglia dei sedici anni sono chiamati a visitare il mondo degli umani, per conoscerlo meglio e cosý meglio amministrarlo, non devono troppo avvicinarsi ad essi ma guardarli solo da lontano. Trasformati in delfini, gli dŔi salgono attraverso il mare e raggiungono il mondo umano. Chun, raggiunta la superficie, incontra Kun, un giovane pescatore. Tra i due accadrÓ qualcosa d'inaspettato che li legherÓ profondamente l'una all'altra, al punto da correre gravi pericoli. Chun sfiderÓ il suo mondo e le sue regole ma gli dŔi e gli esseri umani non possono stare insieme, le conseguenze sarebbero catastrofiche e senza possibilitÓ di ritorno.

