Trama del film Big bug

Nell'anno 2050, in cui ormai gli androidi a scopo domestico sono normalmente diffusi ovunque, una rivolta di robot mette in pericolo gli abitanti di una casa: o almeno è quello di cui sono convinti i robot che abitano dentro quella casa, che decidono di segregare al suo interno gli umani come misura precauzionale.

Sei un blogger? Copia la scheda del film