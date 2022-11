Trama del film Belle & sebastien - next generation

IL film racconta la storia di Sébastien (Robinson Mensah Rouanet), un bambino di dieci anni, che con molta riluttanza trascorre le vacanze in compagnia della nonna e della zia in montagna. Non è allettato dal fatto di dover passare le giornate ad aiutare la famiglia con le pecore, soprattutto perché è un ragazzo di città, per nulla abituato alla vita di campagna. Un giorno, però, Sébastien si imbatte in Belle, un grosso cane bianco, che purtroppo viene maltratto dal suo proprietario. Deciso a opporsi all'ingiustizia che deve sopportare ogni giorno Belle, il ragazzo cercherà di aiutare il suo nuovo amico, vivendo l'estate più entusiasmante e avventurosa della sua vita.

