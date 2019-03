Trama del film Be kind - un viaggio gentile all'interno della diversita'

Il film autoprodotto e diretto dall'attrice e regista Sabrina Paravicini e da suo figlio Nino Monteleone, un bambino di dodici anni a cui Ŕ stato diagnosticato a due anni e mezzo un autismo infantile severo, ma non grave. Nato dal desiderio di Sabrina Paravicini di fare un regalo al proprio figlio, nel corso dei mesi di lavorazione si Ŕ trasformato in un vero e proprio film e racconta il viaggio da piccolo regista di una persona diversa allĺinterno della diversitÓ, intesa non come differenza, ma come ricchezza nella varietÓ. La mamma accompagna il figlio in un percorso fisico ma soprattutto emotivo, dove ogni tappa rappresenta un incontro con persone che raccontano le esperienze attraverso la condivisione delle loro storie. Nino diventa quindi un Virgilio che insegna come la gentilezza sia il solo modo per entrare davvero in contatto con gli altri.

