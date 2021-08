Trama del film Beckett

Durante una vacanza in Grecia, il turista americano Beckett diventa l'obiettivo di una caccia all'uomo dopo un incidente devastante. Costretto a fuggire per rimanere in vita, Beckett attraversa tutto il paese per raggiungere l'ambasciata statunitense e riabilitare il suo nome, in un crescendo di tensioni mentre le autoritÓ si avvicinano, disordini politici e una pericolosa rete di cospirazioni.

