Trama del film Beata ignoranza

La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente commedia su una problematica attualissima: Ŕ giusta o no questa dipendenza dai social network? E' vera comunicazione o solo condivisione di superficialitÓ? Diverse le idee dei protagonisti del film: se Gassmann Ŕ assolutamente integrato nella modernitÓ, Giallini Ŕ un uomo all'antica sostenitore dei "vecchi tempi". Cosý, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film