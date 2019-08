Trama del film Barn

Quando la crisi colpisce, mostriamo chi siamo veramente. Barn ripercorre le drammatiche conseguenze di un tragico evento accaduto in un sobborgo della classe media di Oslo. Durante la ricreazione, la tredicenne Lykke, figlia di un importante membro del partito laburista, ferisce gravemente il suo compagno di classe Jamie, figlio a sua volta di un politico di alto profilo di destra. Quando Jamie muore in ospedale, le versioni contraddittorie di ci˛ che Ŕ realmente accaduto, rischiano di peggiorare una situazione giÓ complessa e traumatica. Era solo un gioco innocente? Liv, il preside della scuola e amante del padre di Jamie, deve trovare le forze per confrontarsi con le proprie emozioni conflittuali e con una comunitÓ profondamente turbata.

Sei un blogger? Copia la scheda del film