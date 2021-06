Trama del film Awake

Dopo che un improvviso evento globale mette fuori uso tutto ci˛ che Ŕ elettronico e porta via all'umanitÓ la capacitÓ di dormire, il caos inizia rapidamente a consumare il mondo. Solo Jill, ex soldatessa dal passato travagliato, pu˛ avere la chiave per una cura sotto forma di sua figlia. PotrÓ Jill mantenere al sicuro sua figlia e salvare il mondo prima di perdere anche lei la testa?

Sei un blogger? Copia la scheda del film