Trama del film Avengers: endgame

Il quarto capitolo dell'epica saga dedicata ai supereroi pi¨ potenti della Terra e segue le drammatiche vicende accadute durante Avengers: Infinity War. Tutte le specie viventi nelle galassie dell'universo sono state vittime della follia di Thanos. ╚ bastato uno schiocco delle dita con indosso il Guanto dell'Infinito per ridurre in cenere la metÓ delle popolazioni di tutti i pianeti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un'altra volta per sconfiggere tentare di Thanos e riportare l'ordine nell'universo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film