Trama del film Army of the dead

Mentre Las Vegas è in quarantena a causa di un'epidemia zombie, una giovane donna arriva in città per indagare sulla fonte del problema, e resta intrappolata nella zona. Suo padre assembla una squadra di mercenari per salvarla, ma gli uomini sono tentati da un'opportunità irripetibile: approfittare del caos per derubare un casinò.

