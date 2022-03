Trama del film Ananda (2022)

Più che un documentario è un diario di viaggio, appartenente a un sognatore un po' ingenuo, che è sulle tracce di un'antica leggenda, che gli è stata raccontata da un farabutto. È così ce questa ricerca lo porta in giro per l'antica India in un lungo vagabondare che con l trascorrere del tempo lo porterà a mescolare immagini illusorie, nate da false verità, con la consapevolezza di una menzogna che sembra sempre più vera, fino a confondersi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film