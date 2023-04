Trama del film Amira

Amira, una diciassettenne palestinese, è stata concepita in maniera fortuita, grazie allo sperma trafugato del padre Nawar, rinchiuso in prigione. Sebbene sin dalla nascita la loro relazione si è limitata alle visite in carcere, Nawar è l'eroe della figlia, costretta a compensare la sua assenza con l'amore e l'affetto di chi la circonda. Quando un altro tentativo di avere un figlio fallisce e porta alla luce l'infertilità di Nawar, l'intera esistenza di Amira viene rimessa in discussione. Contro il parere della sua stessa famiglia, la giovane si metterà sulle tracce del padre biologico cercando di salvare ciò che resta della sua identità mentre il suo mondo cade a pezzi.

