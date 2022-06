Trama del film Amanti (2020)

Lisa e Simon sono una coppia in amore che vive nella Parigi dei giorni nostri. Lisa studia in una scuola alberghiera e si aspetta molto dalla relazione. Dopo una serata in cui le cose si fanno per lui pericolose, Simon lascia improvvisamente la Francia. Lisa aspetta sue notizie ma non ne arrivano mai. Diversi anni dopo, le loro strade si incrociano ancora una volta sull'oceano Indiano...

