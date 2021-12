Trama del film Altri padri

Il film racconta la storia di Giulio (Paolo Briguglia), un uomo da poco separatosi con la moglie Annalisa (Chiara Francini), dopo aver scoperto che lei lo tradiva. Ora vive all'interno della sua auto e non solo non ha un tetto sulla testa, ma la sua ex non gli permette di vedere i figli. Un giorno viene fermato dalla polizia, che nella macchina rinviene grosse quantitativi di cocaina. Ma non è l'unico problema che affligge l'uomo, perché, dopo aver negato il permesso ad Annalisa di andare negli Stati Uniti per motivi di lavoro, la donna per vendicarsi gli ha mosso accusa di violenze domestiche, chiedendo al giudice di poter avere una ordinanza restrittiva nei confronti dello stesso Giulio, in seguito concessa. Dopo essere stato arrestato, Giulio viene portato a Rebibbia, dove instaura legami con i detenuti e le istituzioni carcerarie. Solo dopo un anno dalla sua carcerazione, la poliziotta che lo ha arrestato gli fa visita. Da questo momento in poi la vita dell'uomo inizia a evolversi fino a giungere a qualcosa di totalmente inaspettato...

Sei un blogger? Copia la scheda del film