Trama del film Allons enfants

Fresco di addestramento, Leo ottiene il suo primo incarico. Si tratta di un'operazione di sorveglianza che lo vede vagare per le strade di Parigi senza fare altro che rimanere in allerta per scovare potenziali minacce. Ricevuto l'incarico di controllare una massiccia manifestazione antigovernativa, Leo si ritrova immerso nel cuore di una folla in rivolta. Qui, tutta la furia e la pressione che si Ŕ accumulata nelle settimane precedenti Ŕ sul punto di esplodere.

Sei un blogger? Copia la scheda del film