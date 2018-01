Trama del film Alla ricerca di van gogh

Un esercito di Van Gogh cinesi. E' il paesaggio umano del quartiere di Dafen, nella metropoli cinese di Shenzhen, dove si lavora a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, molto richieste sul mercato internazionale. Ma a Zhao Xiaoyong, ex contadino divenuto pittore, questa dimensione oggettivante, che sottrae alla forma il suo contenuto, non basta pi¨. Vuole capire meglio Van Gogh, toccare il cuore di ci˛ che non pu˛ essere riprodotto: l'anima di un artista e della sua opera. E vuole conquistare la propria. Il suo viaggio dalla Cina ad Amsterdam Ŕ la storia di una scoperta di sÚ nella scoperta dell'arte e una metafora potente dei travagli di una Cina in profonda transizione e di un Occidente che rischia di sperperare il tesoro della propria identitÓ.

