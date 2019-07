Trama del film Alla corte di ruth - rgb

Il documentario racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e pioniera per i diritti delle donne. Dagli anni Settanta a oggi, alla veneranda etÓ di 85 anni, la donna ha lottato per la paritÓ dei diritti; una battaglia, quella di Ruth, che le ha conferito una grande fama, al pari di una rockstar, tanto da ricevere il soprannome "Notoriuous RGB". Nel corso della sua vita ha dimostrato tutta la sua forza come avvocato, magistrato e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, difendendo i diritti delle donne, ma anche offrendo se stessa come esempio di emancipazione civile.

