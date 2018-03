Trama del film 8 minuti

Leonardo Carpi, giovane meccanico, lavora in un'autofficina e sogna di diventare qualcuno importante, anche se per il momento non sa ancora ci˛ che vuole davvero. Sara decide di prendersi una vacanza lontana da tutti, compreso il suo fidanzato: ha bisogno di staccare con il mondo per prendersi un momento per sÚ. Una vacanza di sano egoismo che le farÓ capire che l'altruismo non Ŕ solo il modo per aiutare gli altri, ma di riflesso Ŕ l'unico modo per poter essere se stessi. Solo allora capirÓ che per "salvarsi" dovrÓ salvare l'intera barca. Mattia Ŕ il figlio del proprietario di un hotel. Odia la struttura alberghiera di famiglia e spera di non lavorarci da grande. Ama disegnare i fumetti ma nel frattempo, durante il periodo estivo, Ŕ costretto a dare una mano a suo padre alla reception. Sofia, la figlia di Davide, ama ballare e cantare, Ŕ vegana anche se ha solo 8 anni. Trascorre una vacanza con il padre e, ignara delle sue truffe, crede che sia solo un ingenuo. Mirko Ŕ un bambino curioso e fastidioso che si diverte a dare fastidio alle persone che lavorano. Non ha amici, ad eccezione di suo nonno, morto da pochi mesi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film