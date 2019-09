Trama del film 1968 gli uccelli

Roma, 9 febbraio 1968: con l'involontaria complicitÓ del giovane professore Paolo Portoghesi, gli Uccelli fanno il nido per 36 ore sulla cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, occupando simbolicamente quella che fu la prima universitÓ della capitale. Cosý, per merito dell'iniziativa di tre ragazzi di Architettura, gli studenti escono per la prima volta dalle aule universitarie per dar vita a un '68 diverso, partecipato, creativo. Le iniziative degli Uccelli investono la vita di facoltÓ, la cittÓ e tutti, ma proprio tutti i pi¨ grandi artisti del momento, con cui avranno intense relazioni, spesso invitandosi a cena per capire realmente questi che persone erano e trarne ispirazione. Le loro iniziative e il loro modo di portarle avanti, rendendo la cultura, l'arte e il bello tutt'uno con la ribellione allo status quo, lasciano la sensazione che quella storia sarebbe potuta cambiare; non and˛ cosý e il ricordo degli Uccelli Ŕ volato via.

