Trama del film Rogue one: a star wars story

Rogue One A Star Wars Story Ŕ il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. Il film racconta la storia di un gruppo di combattenti della resistenza intenzionati a sottrarre i piani per la costruzione della temutissima Morte Nera. Rogue One Ŕ ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza e si discosterÓ dai film della saga, mantenendo comunque una certa familiaritÓ con l'universo di Star Wars - ha commentato la produttrice Kathleen Kennedy. Si inoltrerÓ in nuovi territori, esplorando il conflitto galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo l'atmosfera dei film di Star Wars che i fan conoscono bene.

Sei un blogger? Copia la scheda del film