carrie (2026) regia di Mike Flanagan, Hiromi Kamata USA 2026
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Serie TVcarrie (2026)

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locandina del film CARRIE (2026)

Titolo Originale: CARRIE

RegiaMike Flanagan, Hiromi Kamata

InterpretiMatthew Lillard, Amber Midthunder, Samantha Sloyan, Summer H Howell, Joel Oulette, Arthur Conti, J.J. Totah, Alison Thornton, Siena Agudong, Thalia Dudek

Durata: h 0.52
NazionalitàUSA 2026
Generehorror
Prima TV nell'Ottobre 2026

•  Altri film di Mike Flanagan
•  Altri film di Hiromi Kamata

Trama del film Carrie (2026)

Una ragazza con poteri telecinetici è vittima di bullismo, che porta a un incidente orribile e sanguinoso a causa dell'influenza prepotente della madre.

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CARRIE (2026)

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