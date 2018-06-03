Trama del film Wildwood - i segreti del bosco proibito

Wildwood, nei dintorni di Portland, è un posto da cui tenersi lontani e che dovrebbe rimanere nascosto a tutti. Prue McKeel, tuttavia, è costretta a raggiungerlo dopo che il fratellino Mac è stato rapito da uno stormo di corvi e trasportato nei meandri della foresta. Insieme allo sfortunato compagno di classe Curtis, Prue corre a salvare Mac da un pericolo che sembra uscito dalle pagine di una favola.

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