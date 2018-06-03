whalefall - nella balena regia di Brian Duffield USA 2026
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locandina del film WHALEFALL - NELLA BALENA

Titolo Originale: WHALEFALL

RegiaBrian Duffield

InterpretiEmily Rudd, Elisabeth Shue, Josh Brolin, Austin Abrams, Jane Levy

Durata: -
NazionalitàUSA 2026
Genereavventura
Al cinema dal 14 Ottobre 2026

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Trama del film Whalefall - nella balena

Dopo la morte di suo padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei suoi resti, ma viene inghiottito da un enorme capodoglio. Mentre è intrappolato nel suo ventre con solo un'ora di ossigeno a disposizione, Jay si rende conto che le lezioni apprese a fatica dal padre potrebbero essere la chiave per la sua fuga.

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WHALEFALL - NELLA BALENA

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