Trama del film Un'altra me

Anna è una ragazza di 30 anni che fa fatica ad accettarsi per quello che è. Per superare le sue insicurezze crea sui social ‘LaBenni’, un avatar che incarna la versione idealizzata di sé: carismatica, disinvolta, perfetta. Quando LaBenni diventa popolare, Anna finisce per vivere attraverso di lei, trascurando la realtà e le persone che ama. Proprio quando decide di liberarsene, LaBenni prende misteriosamente vita nel mondo reale e inizia a interferire nella sua quotidianità, provocando situazioni imprevedibili, creando equivoci e mettendo a rischio le sue relazioni. Coinvolta nella realizzazione di una versione al femminile di Cyrano de Bergerac, Anna si troverà a confrontarsi con le proprie fragilità e ad affrontare le sue paure più profonde.

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