Trama del film Ultimo - tutto. live a tor vergata

Ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la “favola per sempre” di Ultimo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che la storica notte del 4 luglio 2026 ha accolto i 250.000 abitanti della città di Ultimo, cementando il legame indissolubile con la Generazione Ultimo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film