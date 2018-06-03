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Ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la “favola per sempre” di Ultimo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che la storica notte del 4 luglio 2026 ha accolto i 250.000 abitanti della città di Ultimo, cementando il legame indissolubile con la Generazione Ultimo.
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