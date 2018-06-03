ultimo - tutto. live a tor vergata regia di Giorgio Testi Italia 2026
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ultimo - tutto. live a tor vergata (2026)

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locandina del film ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA

Titolo Originale: ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA

RegiaGiorgio Testi

InterpretiUltimo

Durata: h 2.45
NazionalitàItalia 2026
Generedocumentario
Al cinema nel Settembre 2026

•  Altri film di Giorgio Testi

Trama del film Ultimo - tutto. live a tor vergata

Ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la “favola per sempre” di Ultimo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che la storica notte del 4 luglio 2026 ha accolto i 250.000 abitanti della città di Ultimo, cementando il legame indissolubile con la Generazione Ultimo.

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ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA

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