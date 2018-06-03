Trama del film Tutto l'universo

Marta ha trascorso gran parte della sua vita prendendosi cura dell’anziana madre, mettendo in secondo piano i propri desideri e le proprie aspirazioni. Non si è mai sposata e non ha avuto figli. Ma ora, a 45 anni, scopre di essere ormai vicina alla menopausa e viene improvvisamente assalita dalla paura di trascorrere il resto della vita da sola e di aver lasciato passare il tempo senza costruirsi una famiglia. Spinta anche dalle pressioni sociali e dal confronto con le persone che la circondano, Marta decide di riprendere in mano la situazione e recuperare il tempo perduto. Determinata a rivoluzionare la propria vita, sogna di cambiare lavoro e, soprattutto, di trovare un compagno con cui costruire una famiglia. L'incontro con Amir, commesso in una macelleria musulmana, sembra offrirle la possibilità di un futuro diverso. Travolta da un entusiasmo improvviso, quasi folle e irrazionale, la donna si aggrappa a questa nuova prospettiva e fa di tutto pur di realizzare il suo desiderio di felicità stravolgendo ogni sua certezza.

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