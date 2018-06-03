Trama del film The nameless ballad

Sam Gallo è un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. Schiacciato dalla pressione di dover creare nuove canzoni e tormentato da dipendenze che non riesce a superare, Sam si ritira in una villa italiana isolata in cerca di ispirazione. Ma le sue vulnerabilità lo rendono la preda perfetta per le presenze oscure che si nascondono nella casa: entità che si nutrono della sua angoscia e delle sue paure più profonde, trascinandolo in un labirinto di visioni, tormento e autodistruzione. Coinvolta in questa spirale di orrore è anche la sua compagna Tania.

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