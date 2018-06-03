the bibi files regia di Alexis Bloom USA 2024
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locandina del film THE BIBI FILES

Titolo Originale: THE BIBI FILES

RegiaAlexis Bloom

InterpretiBenjamin Netanyahu, Ehud Olmert, Nir Hefetz, Ami Ayalon, Raviv Drucker, Arnon Milchan

Durata: h 1.55
NazionalitàUSA 2024
Generedocumentario
Al cinema dal 30 Settembre 2026

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Trama del film The bibi files

Utilizzando filmati di interrogatori mai visti prima, questa indagine su Benjamin Netanyahu e la sua cerchia ristretta fornisce uno sguardo risoluto sul mondo privato dietro i titoli dei giornali. La meschina vanità e il senso di diritto portano alla corruzione e alla riluttanza dei Netanyahu a rinunciare al potere. L’estrema destra intuisce un’opportunità nella debolezza di Bibi, e le tessere del domino cadono.

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THE BIBI FILES

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