Trama del film Street fighter

1993. Un’epoca di sale giochi, monete consumate e leggende nate a colpi di joystick. Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino. Ma dietro lo spettacolo della battle royale si muove un’ombra. Una cospirazione letale che costringerà Ryu e Ken non solo a combattere tra loro, ma a guardare in faccia i demoni del passato. Perché qui non esistono seconde possibilità: se perdi, è GAME OVER.

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