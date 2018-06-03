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Halloween è alle porte. Shaun e tutti gli animali della fattoria si preparano per festeggiarlo al meglio coltivando un magnifico campo di zucche. Ma quando tutto sembrava ormai pronto, il contadino misteriosamente scompare e arriva dal bosco uno spaventoso mostro. Sarà compito di Shaun e i suoi amici salvare la fattoria dalla pelosa creatura e ritrovare l’amato contadino in tempo per la grande festa. Tra esperimenti impazziti e colpi di scena inaspettati, sarà un’avventura a tutta pecora per tutta la famiglia.
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SHAUN, VITA DA PECORA - OPERAZIONE Z.U.C.C.A.
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