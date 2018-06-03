Trama del film Radio praga - le onde della liberta'

Ambientato durante la Primavera di Praga del 1968, tra il fermento e l’imminente invasione delle truppe del Patto di Varsavia, il film racconta una delle stagioni piů drammatiche della storia europea recente attraverso gli occhi di chi lavorava nella radio di Stato cecoslovacca. Il protagonista č Tomáš Havlík (Vojtěch Vodochodský), un giovane tecnico che entra nella prestigiosa redazione diretta dal giornalista Milan Weiner (Stanislav Majer), dove un gruppo di reporter combatte una coraggiosa battaglia per garantire un’informazione libera, sfidando la propaganda del regime. Reclutato inconsapevolmente dalla polizia segreta per sorvegliare i colleghi, Tomáš si ritrova coinvolto in una missione pericolosa, quando una registrazione compromettente rischia di cambiare il destino di molti. Con il controllo dei servizi segreti sempre piů stretto e la minaccia dell’invasione alle porte, dovrŕ scegliere se proteggere il fratello minore Pavel, l’unica famiglia che gli resta, oppure unirsi ai giornalisti nella loro lotta per la veritŕ e la libertŕ.

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