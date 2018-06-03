quasi vera regia di Fausto Brizzi Italia 2026
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locandina del film QUASI VERA

Titolo Originale: QUASI VERA

RegiaFausto Brizzi

InterpretiLaura Chiatti, Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Maurizio Lops, Taylor Mega, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola

Durata: h 1.30
NazionalitàItalia 2026
Generecommedia
Al cinema nell'Ottobre 2026

•  Altri film di Fausto Brizzi

Trama del film Quasi vera

Diego è un aspirante attore che, tra provini andati male e piccoli ruoli da comparsa, fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Quando la sua vita personale entra in crisi, si ritrova costretto a reinventarsi. L'incontro con il mondo degli influencer e delle nuove tecnologie gli offre un'opportunità inaspettata: grazie alle sue competenze informatiche e all'intelligenza artificiale, crea Vera, una influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Attraverso un mix originale che unisce ironia, sensualità e celebri gol della Nazionale italiana, Vera conquista rapidamente milioni di follower trasformandosi in un fenomeno mediatico. Ma mentre il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, Diego dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con il desiderio di ritrovare ciò che conta davvero.

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QUASI VERA

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