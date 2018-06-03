Trama del film Ozzy & black sabbath: back to the beginning

Nessuno, quella sera, sapeva di assistere a un addio definitivo. Il 5 luglio 2025, allo stadio Villa Park di Birmingham - a pochi chilometri da dove i Black Sabbath hanno inventato l'heavy metal nel 1968 - Ozzy Osbourne sale sul palco per l'ultima volta. Non può più stare in piedi: canta seduto su un trono nero, la voce che trema e poi esplode, mentre 40.000 persone urlano ogni parola. Con lui, per la prima volta in oltre vent'anni, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward: la formazione originale, quella del primo giorno. Quattro canzoni. L'ultima è "Paranoid". Diciassette giorni dopo, il 22 luglio, Ozzy muore. Il film cattura in modo definitivo l'ultima e trionfante esibizione dal vivo di Ozzy Osbourne con la formazione originale dei Black Sabbath: Ozzy (voce), Tony Iommi (chitarra), Geezer Butler (basso) e Bill Ward (batteria).

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