Trama del film Nina roza

Nina Roza, il film diretto da Geneviève Dulude-de Celles, vede protagonista Mihail (Galin Stoev), un curatore di una collezione d’arte privata in Quebec. Originario della Bulgaria, ha lasciato il suo Paese quasi trent’anni prima insieme alla figlia Roza (Michelle Tzontchev), ribattezzata Rose nel tentativo di recidere ogni legame con il passato. In casa infatti, si parla solo francese. La loro vita sembra ormai stabilizzata, finché un video virale che mostra il talento straordinario di una pittrice bulgara di otto anni cattura l’attenzione del mondo dell’arte. Inviato a valutare di persona le opere della bambina, per stabilire se sia un genio o una truffa, Mihail è costretto a tornare nella sua terra natale, che aveva giurato di non rivedere mai più. In piena crisi per il divorzio, Rose intuisce che i suoi problemi affondano le radici nella negazione del passato e affronta il padre, provocando una frattura nel loro rapporto. Convinto che il viaggio possa ricucire il legame con la figlia, Mihail parte. Il ritorno in Bulgaria lo riporta faccia a faccia con i fantasmi della migrazione e, attraverso la giovane pittrice destinata anch’essa a lasciare tutto, lo spinge a riconsiderare la propria storia dal punto di vista di Rose, riconoscendo finalmente il costo emotivo dello sradicamento che li ha segnati entrambi.

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