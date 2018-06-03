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Normandia, 1908. Céleste è una giovane domestica che lavora nella grande villa di André, un ricco notaio, e sua moglie Victoire, una donna oppressa dalle convenzioni borghesi che la vogliono moglie modello. Un giorno Victoire scopre che Céleste è incinta e intuisce che il padre è Andre. Per evitare lo scandalo e proteggere la reputazione della coppia, la donna impone al marito una condizione: l’integrità dell’uomo sarà preservata ma un accordo segreto legherà Victoire e Céleste in un’inaspettata alleanza che porterà le due donne a sfidare il rigido ordine sociale del tempo.
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