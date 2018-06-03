nel silenzio delle stanze regia di Jérôme Bonnell Francia 2025
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locandina del film NEL SILENZIO DELLE STANZE

Titolo Originale: LA CONDITION

RegiaJérôme Bonnell

InterpretiSwann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte, Emmanuelle Devos, Aymeline Alix, Pierre Philippe, Camille Rutherford, François Chattot, Jonathan Couzinié

Durata: h 1.43
NazionalitàFrancia 2025
Generedrammatico
Al cinema nell'Ottobre 2026

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Trama del film Nel silenzio delle stanze

Normandia, 1908. Céleste è una giovane domestica che lavora nella grande villa di André, un ricco notaio, e sua moglie Victoire, una donna oppressa dalle convenzioni borghesi che la vogliono moglie modello. Un giorno Victoire scopre che Céleste è incinta e intuisce che il padre è Andre. Per evitare lo scandalo e proteggere la reputazione della coppia, la donna impone al marito una condizione: l’integrità dell’uomo sarà preservata ma un accordo segreto legherà Victoire e Céleste in un’inaspettata alleanza che porterà le due donne a sfidare il rigido ordine sociale del tempo.

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NEL SILENZIO DELLE STANZE

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