Trama del film Mustang (2026)

Mustang è un racconto intimo e inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang e racconta oltre vent'anni di vita. Una promessa ai confini del mondo che attraversa il tempo e le generazioni, tra amore, perdita e memoria, alla ricerca di ciò che resta quando tutto si trasforma.

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