Trama del film Mammina

La storia di un a bambina di solo otto anni che conosce bene il terrore. Nella nuova casa in cui si è appena trasferita con la sua famiglia c'è qualcosa che non la lascia mai sola: un'entità oscura che lei chiama "L'Altra Mamma". Apparentemente premurosa, questa creatura inquietante cerca di insinuarsi nella mente e nel cuore della bambina, spingendola verso persecuzioni sempre più sinistre. Il vero terrore non si cela solo nel mondo degli spiriti: anche nella realtà, la sua famiglia è sull'orlo del caos.

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