Trama del film Making marie antoinette

Nel 2005, Sofia Coppola ha girato il suo terzo lungometraggio, Marie Antoinette, con Kirsten Dunst e Jason Schwartzman, alla Reggia di Versailles, ottenendo un permesso di ripresa mai concesso prima a nessuna produzione. Sua madre, l'acclamata documentarista Eleanor Coppola, l'ha accompagnata sul set, realizzando circa ottanta ore di riprese dedicate al percorso della figlia durante la realizzazione del film. Quest'anno, in occasione del 20° anniversario dell'uscita di Marie Antoinette e per esaudire il desiderio della madre, Sofia Coppola ha montato quel materiale inedito. Making Marie Antoinette racconta l'artigianalità e la cura che hanno dato vita al film, segue la leggendaria costumista Milena Canonero al lavoro e restituisce uno spaccato di cosa significasse essere una giovane regista donna in quel periodo. Il risultato è un affascinante sguardo sul processo creativo di un film di riferimento e, al tempo stesso, un ritratto familiare sorprendentemente intimo.

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