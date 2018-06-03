Seleziona un'opzione
Il commissario Maigret viene convocato d’urgenza al Quai d’Orsay (Ministero degli Affari Esteri) in seguito all’omicidio di Monsieur Berthier-Lagès, un celebre ex ambasciatore. Scopre ben presto che Berthier-Lagès aveva intrattenuto per cinquant’anni una corrispondenza amorosa con la principessa de Vuynes, il cui marito, in uno strano scherzo del destino, è appena morto.
Nessuno ha ancora votato e commentato
MAIGRET - L'AMORE E LA MORTE
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio