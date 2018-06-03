Trama del film Lorenzo - l'incredibile avventura di jovanotti

Il racconto di una vita straordinaria: le canzoni, il successo, i viaggi, la bici, dalla piccola radio locale alle folle oceaniche di pubblico. Il film attraversa ciò che conosciamo e arriva in un luogo più intimo, segreto, sorprendente. Dove l’artista che tutti conosciamo diventa la persona che pochissimi hanno davvero incontrato.

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