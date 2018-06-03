Trama del film L'isola dei ricordi (2026)

Jo e Raissa, amiche fin dall’infanzia, dopo essersi diplomate sono ormai pronte a intraprendere strade diverse nella vita. Durante la loro ultima notte insieme, le due ragazze si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull’isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche. Insieme a Raww, un licantropo-cane benintenzionato ma un po’ pasticcione, e a un piccolo ma agguerrito gruppo di nuovi compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la temibile Manananggal, la creatura più pericolosa dell’isola. Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, le due dovranno trovare un modo per lasciare Nakali prima di dimenticarsi per sempre l’una dell’altra.

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