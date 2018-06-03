l'essere amato regia di Rodrigo Sorogoyen Spagna, Francia 2026
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

l'essere amato (2026Film Novità

Commenti e Risposte sul film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film L'ESSERE AMATO

Titolo Originale: EL SER QUERIDO

RegiaRodrigo Sorogoyen

InterpretiJavier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews, Malena Villa, Mourad Ouani, Pepa Gracia, Raúl Prieto, Pablo Gómez-Pando, Marina Foïs, Raúl Arévalo, Laura Birn, Núria Prims, Ana Ruano, Candela Arestegui, Dō Bofill, Pablo Chaves, Chos, Abián de la Cruz, Virginia de la Cruz, Conchi Albiñana Espejo, Raquel Ferri, Oommen Jacob, Rubén Martínez, Marta Megías, Agustín Otón, Rulo Pardo, Miguel Ángel Puro, Alberto Raw, Pedro Rubio, Chema Tena, Nadia Torrijos, Claudio Villarrubia

Durata: h 2.16
NazionalitàSpagna, Francia 2026
Generedrammatico
Al cinema nel Novembre 2026

•  Altri film di Rodrigo Sorogoyen

Trama del film L'essere amato

Il film racconta la storia dell’acclamato regista Esteban Martínez (Javier Bardem), che dopo anni di silenzio, si ritrova a lavorare con la figlia Emilia (Victoria Luengo), attrice in cerca di notorietà dopo un periodo difficile. L’incontro avviene sul set di Desierto, un film ambientato nel Sahara Occidentale degli anni Trenta e girato tra i paesaggi aridi di Fuerteventura. Quella che inizialmente appare come un’opportunità professionale si trasforma in un inevitabile confronto emotivo. Durante le riprese emergono tensioni, rancori e verità mai affrontate. Il set diventa il luogo in cui padre e figlia sono costretti a confrontarsi con un passato irrisolto e con un rapporto fragile, segnato da incomprensioni e distanza. Tra finzione cinematografica e realtà, entrambi si trovano a mettere in discussione se stessi, il proprio ruolo e il significato del legame che li unisce. Le dinamiche sul lavoro amplificano i conflitti, rendendo sempre più sottile il confine tra recitazione e vita vissuta. In questo processo, il film diventa non solo un’opera artistica, ma anche un’occasione di possibile riconciliazione o definitiva rottura.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca

Nessuno ha ancora votato e commentato
L'ESSERE AMATO

Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

alberi errantialways lalisabalcanicabeast (2026)calle malagacarla lonzi, dentro e fuori dal mondocarlo acutis. il giovane santocaro mondo crudelecarrie (2026)clayface
 NEW
come rapinare una bancacoyote vs. acmedal nulla
 NEW
dead of night (2026)digger (2026)dio ridedov’e' la fiesta?due ladri in fugaelon musk unveiled. the tesla experimenten el caminoera meglio domani (2026)everest: the other sidefatherland (2026)ferinegeorge michael: the faith tour
 NEW
godzilla minus zeroheart of the beast - nel profondo selvaggioher private hellhope (2026)i figli della scimmiai racconti del giardino incantatoice cream man
 NEW
il canto della forestail canto di alinail gatto col cappello
 NEW
il rumore delle cose nuoveil tempo di anneil tempo e l'acquait endsje so' pazzojumbo - la voce di donklara e il solela bambola (2026)la citta' dei vivi
 NEW
la gradivala guerra dei prezzila maison des femmes - la casa delle donnela mia storia con tel'albero di molto lontanol'assurda storia della gialappa's band
 NEW
l'essere amatol'estraneal'isola dei ricordi (2026)
 NEW
look back (2026)maigret - l'amore e la mortemaking marie antoinettemamminaminotaur - nel labirinto del poteremio zio jensnazanel silenzio delle stanzenessun dolorenina rozanormal (2026)
 HOT
odissea (2026)onslaught - assalto finaleozzy & black sabbath: back to the beginningper silenzio e ventophotogame - autoritratto di un'ossessioneprimetimequasi veraragione e sentimento (2026)resident evil (2026)riderritorno a buenos airessantiago - un cammino per ricominciare
 NEW
scrooge e gli spiriti del natalese ami qualcuno dillose domani non torno
 R
serpentishaun, vita da pecora - operazione z.u.c.c.a.sotto a chi tocca (2026)spider-man: brand new daystreet fightertaddeo l'esploratore e la lampada magicathe bibi filesthe invite - il piacere e' tutto nostrothe nameless balladthe social: il prezzo della verita'ultimo - tutto. live a tor vergataun po' di luceun tranquillo funerale di famiglia
 NEW
un weekend artificialeuna storiaun'altra meurchinveritywhalefall - nella balena
 R
wild horse ninewildwood - i segreti del bosco proibitoyesyour mother your mother your motherzustissia

1075630 commenti su 54543 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

A EST SUONAVANO UNA CANZONEA FERRO E FUOCOA FIOR DI PELLEABEL'S ISLANDACCURSEDAD ALTO RISCHIOADELAIDEAFFITTASI KILLERAI CONFINI DELLA CITTA'ALASKA L'INFERNO DI GHIACCIOALLA SCOPERTA DI PAPA'ANACONDA: BLOOD COILCAMPER JOHNCAPTURECHINATOWN CONNECTIONCIRCUIT ANGELCOME UNA CAGNA IN CALORECOMICHE DELL’ALTRO MONDODAIKAIJU BARANDENJIN ZABOGADENSO NINGENDISCESA NEGLI INFERIDON'T LET THEM OUTDOPPIO COLPOFALL 2: DEADPOINTFORBIDDEN FRUITSFORGIVE US ALLFRANKIE: MANIAC WOMANGIRL DETECTIVE CLUBHAPPY HALLOWEENHOLD THE FORTHOUSEMAIDI DELITTI DELLA VIA MORGUEIL CASO ENZO TORTORA - DOVE ERAVAMO RIMASTI?IL MIO AMICO FRANKENSTEINIL MIO VICINO E' BABBO NATALEIL NATALE DI JOLIEL’OCCHIO DELLA SPIRALELA BALLATA DELLA MORTEL'AFFARE STAVISKYLE ACQUE DEL NIAGARALE BELVE DELLA NOTTELE SEXY GODITRICILO SCORPIONE NEROMAKARYUUDOMAMMA DRACULAMOONSTALKERMUZZLE: CITY OF WOLVESPOPEYE'S RETURNRAPTUS (1969)RED RIDINGRISE OF THE RATSSKATE TO HELLSTANLEYTHE CURETHE DREADFULTHE GATES (2026)THE POINT PLEASANT TAPESTHE UNBORN IITRAUMA OR, MONSTERS ALLTWISTEDULTIMATE TEACHERWILD BOY

Ultimo film commentato

THE SOUND OF SUMMER
alex94 - voto: 6½

Locandina del film THE SOUND OF SUMMERUn esordio estremo e malsano per il nipponico Guy ( di cui già avevo avuto modo di vedere il corto splatter "2 Girls 1 Gut"),una pellicola pregna di sangue e paranoia, automutilazioni e disgustose mutazioni corporee che paiono uscite da un opera di Cronenberg.
Un incubo destabili...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


WILD HORSE NINE
Locandina del film WILD HORSE NINE Regia: Martin McDonagh
Interpreti: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Paola Giannini
Genere: commedia drammatica

Recensione a cura di The Gaunt
FURIES
Locandina del film FURIES Regia: Rami Kodeih
Interpreti: Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil, Issam Bou Khaled
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


MEMORABILIA - UNA STORIA DI FAMIGLIA
Locandina del film MEMORABILIA - UNA STORIA DI FAMIGLIA Regia: Giovanni Morassutti
Interpreti: -
Genere: documentario

Recensione a cura di The Gaunt
IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

DESIDERIO NELLA POLVERE
regia di William F. Claxton

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net