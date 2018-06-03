Trama del film L'essere amato

Il film racconta la storia dell’acclamato regista Esteban Martínez (Javier Bardem), che dopo anni di silenzio, si ritrova a lavorare con la figlia Emilia (Victoria Luengo), attrice in cerca di notorietà dopo un periodo difficile. L’incontro avviene sul set di Desierto, un film ambientato nel Sahara Occidentale degli anni Trenta e girato tra i paesaggi aridi di Fuerteventura. Quella che inizialmente appare come un’opportunità professionale si trasforma in un inevitabile confronto emotivo. Durante le riprese emergono tensioni, rancori e verità mai affrontate. Il set diventa il luogo in cui padre e figlia sono costretti a confrontarsi con un passato irrisolto e con un rapporto fragile, segnato da incomprensioni e distanza. Tra finzione cinematografica e realtà, entrambi si trovano a mettere in discussione se stessi, il proprio ruolo e il significato del legame che li unisce. Le dinamiche sul lavoro amplificano i conflitti, rendendo sempre più sottile il confine tra recitazione e vita vissuta. In questo processo, il film diventa non solo un’opera artistica, ma anche un’occasione di possibile riconciliazione o definitiva rottura.

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