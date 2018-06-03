Trama del film Le nuove disavventure di cliff booth

Otto anni dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood, Cliff Booth torna in una Los Angeles in trasformazione. Ora lavora come risolutore di problemi nell'ombra del sistema degli studi di Hollywood e si ritrova invischiato in una pericolosa rete di segreti, crimini e tradimenti che metterà alla prova tutto ciò che sa sulla lealtà e sulla sopravvivenza.

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