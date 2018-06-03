Trama del film L'assurda storia della gialappa's band

Nata a metà degli anni '80 in ambito radiofonico, la Gialappa’s Band ha imposto nel panorama mediatico italiano uno stile inconfondibile, fatto di un'ironia tagliente, surreale e profondamente innovativa. Il travolgente successo televisivo ha dato vita a programmi divenuti veri e propri cult, capaci di ridefinire radicalmente i linguaggi della comicità e della narrazione in TV, oltre a fungere da prezioso trampolino di lancio per numerosi protagonisti della scena comica nazionale. A celebrare questo percorso artistico sarà un documentario d'eccezione, affidato alla regia di Walter Veltroni. Questa prestigiosa firma autoriale garantisce al progetto un notevole spessore culturale, promettendo di restituire non solo la storia della Gialappa’s, ma anche il profondo impatto che il gruppo ha avuto sulla cultura pop italiana.

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