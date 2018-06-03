Trama del film La notte delle fragole

Valentino (Valentino Picone) ha una vita perfettamente organizzata, accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. Il suo equilibrio viene però stravolto dall’arrivo di Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, un uomo impulsivo, disordinato e imprevedibile. Dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità per una sola notte, ma finisce per stabilirsi in casa, scatenando una serie di equivoci, bugie e situazioni esilaranti. L’arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), la sua nuova fiamma, complica ulteriormente la situazione, mettendo a dura prova i già fragili equilibri familiari. Tra convivenze impossibili, amori inattesi e seconde possibilità, i protagonisti scopriranno che la vita, soprattutto in amore, raramente segue i piani prestabiliti.

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