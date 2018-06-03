Trama del film La mia storia con te

Sofia Leone, famosa attrice italiana, arriva a Fiabilandia per girare una serie TV insieme al manager Diego, all'assistente Mary e al produttore Ugo. Sul set incontra Adrian, un affascinante keeper dello zoo del parco: tra i due nasce un'attrazione immediata. La loro storia è però ostacolata da Diego che, avendo investito nella serie, ricatta Sofia minacciando di rovinare la carriera del co-protagonista ed ex di lei, Francesco. Nel frattempo, Mary è corteggiata da Marco, un dipendente del parco. Scoperte le trame di Diego, Sofia lo affronta con l'aiuto di Mary e della produttrice americana Barbara Brocchi, riprendendo il controllo della sua vita. Ma il legame con Adrian entra in crisi per l'incompatibilità dei loro mondi: lei è diretta a Hollywood, lui resta a Fiabilandia. Dopo un doloroso addio, Adrian capisce di non poterla perdere e la insegue alla stazione, ma un malinteso li separa di nuovo. Riusciranno a trovare un equilibrio?

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