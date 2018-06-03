Trama del film La maison des femmes - la casa delle donne

Alla Maison des femmes vengono accudite, ascoltate e curate tutte quelle donne vittima di violenza che richiedono assistenza, fisica e psicologica. Altrove vengono minacciate, sminuite, violentate, mutilate e la loro sofferenza viene ignorata. Qui vengono credute e sostenute. Diane, Manon, Inès, Awa e le altre operatrici della Casa, sono disposte a dare tutto pur di aiutare le donne in difficoltà, anche se questo significa mettere a repentaglio il proprio equilibrio mentale ed emotivo.

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